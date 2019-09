Charleroi s’incline lourdement face à Saint-Trond (0-3)

Charleroi s’est lourdement incliné 0-3 face à Saint-Trond, samedi, dans le cadre de la 8e journée de la Jupiler Pro League de football.

Yuma Suzuki (34e), Jordan Botaka (68e, sur penalty) et Yohan Boli (90e+1) ont inscrit les buts du STVV, qui rejoint Charleroi à la septième place du classement.

Saint-Trond se montrait le plus menaçant en début de rencontre. Penneteau faisait étalage de ses réflexes sur un coup franc excentré de Garcia (8e) puis un centre tir de Botaka échouait sur la transversale (12e).

Après avoir réclamé en vain un penalty pour un contact entre Sankhon et Fall (19e), Charleroi héritait d’une belle opportunité via Nicholson. De Smet intervenait au dernier moment pour contrer le premier tir du Jamaïcain, qui voyait ensuite Schmidt arrêter sa seconde tentative (26e).

À la demi-heure, Boli trompait Penneteau. L’arbitre Geldhof annulait pour hors-jeu. Le but rocambolesque de Suzuki était lui bien valable: lancé en profondeur par De Bruyn, le Japonais manquait son contrôle, mais parvenait à glisser le ballon au fond des filets (34e).

Charleroi affichait un visage offensif en début de seconde période. Schmidt s’interposait sur une frappe d’Ilaimaharitra (56e). À l’heure de jeu, Bruno, auteur d’une belle action individuelle, était contré par Garcia. Sur le corner, Nicholson envoyait le ballon sur la latte.

Les Zèbres subissaient un nouveau coup du sort lorsque le VAR intervenait pour signaler une main de Dessoleil. Des onze mètres, Botaka doublait la mise (68e).

Henen pensait redonner espoir aux ‘Zèbres’à dix minutes du terme, mais le VAR signalait une position de hors-jeu.

Dans les arrêts de jeu, Boli fixait le score à 0-3 après un bon travail d’Acolatse (90e+1).

Au classement, les deux équipes comptent 11 points et se partagent la septième place. La huitième journée se poursuit en soirée avec Antwerp/Cercle Bruges et Waasland-Beveren/Mouscron à 20h00 et Genk/Ostende à 20h30.