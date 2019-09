Virton 3 – Beerschot 0: C'était qui le favori?

Virton 3 – Beerschot 0C'était qui le favori?

On n’arrête plus l’Excelsior Virton. Les joueurs de Dino Toppmöller ont conquis ce samedi leur 5e succès de rang (y compris la victoire par forfait à Roulers). Et ils y ont à nouveau mis la manière et toute l’intensité nécessaire. Au point de prendre par moments des allures de véritable rouleau-compresseur. Le Beerschot, considéré comme l’un des grands favoris en début de saison, n’a jamais pu respirer en 1re période, concédant un but qui a parfaitement illustré l’incessant pressing des joueurs gaumais.

Et c’est encore une fois Couturier qui a ouvert le score, comme face à Westerlo et Lokeren, lors des deux précédents matches à domicile de l’Excel. Les Anversois ont certes refait surface après la pause, se ménageant à leur tour quelques possibilités face à des Virtonais qui tiraient un peu la langue. Mais les entrées de Turpel et Ramalingom ont rendu du tonus offensif à l’équipe locale qui s’est mise à l’abri grâce à deux coups de tête superbes de Cruz sur autant de corners délivrés par un omniprésent Lecomte.

Meilleure attaque du championnat, meilleure défense aussi, l’équipe virtonaise – applaudie par les fans anversois à l’issue de la partie - pourrait occuper la 2e place voire la 1re au terme de cette 7e journée.

VIRTON : Moris ; Prempeh, Angiulli, Jordanov, Lauriente ; Cruz (86’, Malget), Lecomte, Couturier (70’, Turpel), Lapoussin (64’, Ramalingom), Soumaré ; Koré.

BEERSCHOT : Vanhamel ; Prychynenko, Bourdin, Dudouit (46’, Vancamp), Vorogovskiy ; Sanusi, Dom, Holzhauser (88’, Pietermaat) ; Saint-Louis (76’, Placca), Tissoudali, Noubissi.

Arbitre : W.?De Cremer.

Cartes jaunes : Sanusi, Bourdin, Tissoudali.

Buts : Couturier (26’, 1-0), Cruz (82’, 2-0 ; 85’, 3-0).