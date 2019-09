Manchester City colle 8 buts à Watford, dont 5 en 18 minutes, De Bruyne triplement décisif

Dix-huit minutes ont suffi à Manchester City pour humilier Watford samedi après-midi lors de la 6e journée de Premier League.

Les Cityzens se sont en effet imposés 8-0 face aux Hornets grâce notamment à une entame de match lors de laquelle ils ont empilé 5 buts. Jamais aucune équipe de Premier League n’avait marqué autant en aussi peu de temps.

Kevin De Bruyne a été un des protagonistes majeurs de ce spectacle avec un but et deux passes décisives. C’est d’ailleurs lui qui a lancé le festival en offrant un assist parfait à David Silva pour le but du 1-0 après 52 secondes de jeu seulement. Sergio Agüero sur penalty (7e), Riyad Mahrez sur coup franc (12e), Bernardo Sivla (15e) et Nicolas Otamendi (18e) ont continué à malmener la défense de Watford dans les minutes suivantes. L’équipe de Pep Guardiola a ensuite levé le pied de l’accélérateur malgré un poteau de Agüero (26e).

En deuxième période, Bernardo Silva a ajouté deux buts à sa collection pour s’offrir un triplé (49e et 60e). Sur le troisième but du Portugais, Kevin De Bruyne s’est encore illustré avec une passe décisive, la 7e en six matches de Premier League. Le Diable Rouge a ponctué cette nouvelle prestation de haut vol par son deuxième but de la saison d’une frappe puissante dans le plafond (85e).

Avec Christian Kabasele sur le banc, Watford subit un deuxième revers douloureux face aux Citizens après le 6-0 de la finale de FA Cup en mai dernier.

Au classement, Manchester City occupe la 2e place avec 13 points, deux de moins que Liverpool qui affronte Chelsea dimanche après-midi. Watford est pour sa part bon dernier avec deux points.