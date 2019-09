Le Bayern domine Cologne

Le Bayern Münich a écarté sans encombre le FC Cologne 4-0 samedi soir lors de la 5e journée de Bundesliga.

Titulaire, Sebastiaan Bornauw n’a pas pu faire grand-chose face à la supériorité des Bavarois et de leur attaquant Robert Lewandowski, auteur d’un doublé et buteur dans chaque rencontre depuis le début de la saison.

Le défenseur belge est d’ailleurs le malheureux protagoniste du premier but de l’avant-centre polonais après 3 minutes de jeu. Prêt à frapper pour conclure un contre fulgurant des champions d’Allemagne, Lewandowski a armé une frappe vers le but. Bornauw s’est alors précipité pour le contrer mais sa déviation en tacle a trompé son gardien, qui tentait lui aussi d’intervenir.

En deuxième période, Lewandowski a creusé l’écart de la tête (48e) pour signer son 9e but en 5 matches de Bundesliga cette saison. Moins d’un quart d’heure plus tard, Philippe Coutinho a corsé l’addition sur penalty (62e) pour s’offrir son premier but sous ses nouvelles couleurs tandis que Cologne restait à 10 suite à l’exclusion d’Ehizibue (59e). Ivan Perisic a complété le festival à la 73e minute.

Au classement, le Bayern prend provisoirement la tête avec 11 points. Cologne reste bloqué à la 16e place avec 3 points et se voit dépasser par le Hertha Berlin de Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio (15e, 4 pts). Les Berlinois ont battu Paderborn 2-1 grâce aux buts de Javairo Dilrosun (10e) et Marius Wolf (52e). Titulaire, Boyata a disputé toute la rencontre tandis que Lukebakio est resté sur le banc.