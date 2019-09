Marouane Fellaini sauve Shandong Luneng à domicile

Shandong Luneng a été tenu en échec 2 buts partout à domicile par Shanghai Shenhua samedi lors de la 25e journée du Championnat de Chine de football. Marouane Fellaini a inscrit le but de l’égalisation pour Shandong Luneng.

La rencontre avait très mal commencé pour Fellaini et ses équipiers, menés 0-2 après seulement 11 minutes après un but contre son camp de Zhang Chi (7e) et une réalisation de Cao Yunding (11e).

Liu Binbin a relancé le suspense (19e). Peu avant l’heure de jeu, sur un coup franc de la gauche, Fellaini a propulsé de la tête le ballon au fond des filets (58e).

C’est le 5e but de la saison de l’ancien Diable Rouge.

Shandong Luneng est quatrième du classement avec 41 points. Shanghai Shenhua, 24 points, est 13e.