Greta Thunberg à New York: «Le changement est à nos portes»

L’activiste climatique Greta Thunberg s’est adressée à la foule venue manifester à New York dans le carde de la grève mondiale pour le climat, vendredi. «Vous faites partie d’une vague de changement», a-t-elle lancé aux dizaines de milliers de militants.

«Si vous faites partie du petit groupe de personnes qui se sentent menacées, nous avons de très mauvaises nouvelles à vous annoncer, car ceci n’est que le commencement», a clamé la Suédoise de 16 ans à Battery Park, dans Manhattan. «Le changement est à nos portes, qu’ils le veuillent ou non.»

L’activiste, qui est parvenue à mobiliser chaque continent, avait d’abord rejoint le cortège traversant la ville. Le nombre estimé de militants à New York est de plus de 250.000, a-t-elle indiqué sur Twitter.

Over 4 million on #ClimateStrike today. In 163 countries. And counting...

If you belong to the small number of people who feel threatened by us, then we we have some very bad news for you:

This is just the beginning. Change is coming - like it or not. #FridaysForFuture pic.twitter.com/MHGRNx1tnH