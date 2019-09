Strasbourg et Sels tiennent leur première victoire, Dessers marque avec Heracles

Strasbourg, avec Matz Sels dans le but, a décroché sa première victoire de la saison en s’imposant, à domicile, 2-1 face à Nantes dans le cadre de la 6e journée du championnat de France de football.

Le Racing (6 points) rebondit en 13e position alors que le FCN chute d’un rang et se retrouve quatrième avec 10 points, deux de moins que le PSG.

Pourtant, Kalifa Coulibaly (28e, 0-1) avait ouvert le score pour Nantes, qui devenait, avec 13 points virtuel, leader de la compétition. Mais métamorphosés après la pause, les Strasbourgeois ont inversé la tendance grâce à Dimitri Liénard (66e, 1-1)et Ludovic Ajorque (89e, 2-1).

En Allemagne, Schalke a battu Mayence 2-1 en ouverture de la 5e journée. Blessé à la cheville, Benito Raman n’était pas sur le banc des vainqueurs. Schalke (10 points) rejoint Leipzig en tête et qui se déplace à Brême samedi. Mayence (3 points) reste 16e et barragiste.

En Italie, Cagliari, sans Radja Nainggolan blessé au mollet, a signé un deuxième succès d’affilée contre Genoa (3-1) en match d’ouverture de la 4e journée. Au classement, les Sardes (8e, 6 points) dépassent les Génois (12e, 4 points).

Aux Pays-Bas, Heracles a aligné une troisième victoire d’affilée à Twente (2-3). Alors qu’Aitor Cantalapiedra (5e, 1-0) avait donné l’avantage aux Tukkers, la formation d’Almelo menait à la mi-temps grâce à Cyriel Dessers (41e, 1-1) et à Mauro Junior (45e+2, 1-2). À la reprise, le Brésilien a signé un doublé (79e, 1-3). Après 7 journées, Heracles (11 points) se retrouve 5e et Twente (12 points), qui a réduit la marque par Emil Berggreen (90e+1, 2-3), reste 3e à une unité du duo Ajax-Psv mais a joué deux matches de plus.

En Turquie, Konyaspor a été battu 1-0 à Goztepe alors qu’il a joué à 11 contre 10 quasiment pendant toute la seconde mi-temps suite à l’exclusion d’Andre Biyogo Poko (50e). Malgré l’absence du milieu gabonais, Alpaslan Ozturk a donné la victoire aux visités sur penalty (76e). Ali Yasar, le joueur formé au Standard, est resté sur le banc côté visiteur. Après cinq journées, Konyaspor (6 points) occupe la 9e position et Goztepe (5) la 13e.