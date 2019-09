Attaque de drones en Arabie - Le Pentagone annonce l'envoi de renforts dans la région

(Belga) Le chef du Pentagone Mark Esper a annoncé vendredi l'envoi de renforts dans la région du Golfe à la demande de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis après les attaques contre des installations pétrolières saoudiennes attribuées à l'Iran.

Rappelant la destruction en juin d'un drone américain par les forces iraniennes, après la saisie par l'Iran d'un pétrolier britannique, le ministre américain de la Défense a estimé que l'attaque du 14 septembre contre deux installations pétrolières en Arabie saoudite "représente une escalade spectaculaire de l'agression iranienne". "Pour prévenir une escalade supplémentaire, l'Arabie saoudite a requis une assistance internationale pour protéger les infrastructures essentielles du royaume. Les Emirats arabes unis ont également requis une assistance", a poursuivi M. Esper. "En réponse aux demandes des royaumes, le président a approuvé le déploiement de forces américaines, qui seront défensives par nature, et principalement axées sur les forces aériennes et la défense antimissile", a-t-il ajouté. Le nombre exact des troupes et le type d'équipement envoyés en renfort n'ont pas encore été décidés, mais il s'agira d'un déploiement "modéré", qui ne se comptera pas en milliers, a précisé le chef d'état-major américain, le général Joe Dunford au cours de cette conférence de presse au Pentagone. (Belga)