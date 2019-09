Proximus League - Lokeren tient sa première victoire, 2-0 contre Roulers

(Belga) Le match d'ouverture de la 7e journée de la Proximus League a permis à Lokeren de décrocher sa première victoire contre Roulers (2-0). Grâce à Jelle Van Damme (31e) et Mickael Tirpan (38e), les Anversois ont remporté le duel opposant les deux derniers du classement au coup d'envoi.

Ce succès permet à Lokeren de se hisser à la 6e place (5 points) tandis que Roulers reste dernier (2 points). Les Roulariens avaient reçu le feu vert jeudi pour pouvoir jouer. Le club flandrien avait en effet reçu gain de cause du Tribunal de l'Entreprise à Courtrai dans leur demande d'opposition à la faillite prononcée par ce même tribunal. Samedi, Virton reçoit le Beerschot à 15 heures. Après les trois points acquis sur le tapis vert suite au forfait de Roulers (alors déclaré en faillite) la semaine dernière, les Luxembourgeois espèrent aligner une quatrième victoire d'affilée sur le terrain. Troisième, Virton compte 12 points, un de moins que le duo de leaders composé par OH Louvain et Westerlo. Le Beerschot (10 points) est 5e. A 20h30, Westerlo accueille l'Union Saint-Gilloise (4e, 11 points). Le club bruxellois reste sur une série de trois matches sans victoire avec deux partages dont celui contre OHL le week-end dernier. Dimanche à 16 heures, OH Louvain affrontera Lommel, qui n'a toujours pas gagné un match (7e, 3 points). (Belga)