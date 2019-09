Assassinat d’Alfred Gadenne: suivez notre direct sur le procès de Nathan Duponcheel

C’est ce lundi qu'a débuté le procès de Nathan Duponcheel, présumé assassin du bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne. Le jeune homme risque la réclusion à perpétuité.

Le 11 septembre 2017, Alfred Gadenne, alors bourgmestre en poste de la Ville de Mouscron, était retrouvé égorgé dans le cimetière du village de Luingne où il avait l’habitude d’ouvrir les grilles le matin et de les refermer le soir. À l’arrivée des forces de l’ordre, un jeune homme s’était rendu en précisant qu’il était l’auteur des faits. Ce jeune homme, il s’agit de Nathan Duponcheel, 18 ans à l’époque, un Luingnois comme le maïeur. Rapidement, il expliqua son geste par un esprit de vengeance suite au suicide de son père, survenu en 2015, le jour de la Saint-Valentin. Depuis cette macabre découverte, Nathan avait toujours tenu le bourgmestre mouscronnois comme responsable. Estimant qu’il n’avait pas assez soutenu son père lors de la procédure de licenciement. La mort d’Alfred Gadenne avait bouleversé la région.

Près de deux ans jour pour jour après les faits, le procès de Nathan Duponcheel a débuté ce lundi face à la cour d’assises du Hainaut(Mons). Six hommes et six femmes seront chargés de juger le garçon selon tout ce qui va se dire dans la salle d’audience. Pour son crime, le Mouscronnois risque la réclusion à perpétuité. Durant toute la semaine, il vous sera possible de suivre tous les détails de ce procès en suivant le live ci-dessous: