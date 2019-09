Retour à la normale sur le ring de Charleroi après la chute d’un bloc de béton

La situation est revenue à la normale, vendredi vers midi, après la chute d’un morceau de béton de 30 cm de long sur 2 cm d’épaisseur du pont surplombant le rond-point du viaduc à Charleroi jeudi, indique un porte-parole du SPW.

Rapidement, la police de Charleroi avait décidé de fermer l’accès au rond-point pour les conducteurs venant de la chaussée de Bruxelles et de la route de Mons. Une déviation avait été mise en place via le ring de Charleroi afin de permettre à un expert et à un ingénieur de déterminer les éventuels risques sur la stabilité du pont. Ces derniers avaient écarté tout risque d’effondrement.

Un ingénieur du SPW était encore à l’œuvre jeudi après-midi. Ce dernier réalisait un peignage préventif afin d’éliminer les éventuels morceaux de béton qui représentaient une menace de tomber au sol, signale le SPW. La situation devait revenir à la normale dans la soirée.

Le SPW indique que la situation est finalement rentrée dans l’ordre vendredi en début d’après-midi.