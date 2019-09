La curieuse attitude de Gareth Bale avant PSG-Real (+ vidéo)

Le conflit couve

Selon certains médias, le joueur aurait carrément réclamé le licenciement de Zinédine Zidane, l’actuel coach du Real, trois fois vainqueur de la Ligue des champions et pas le plus grand fan du Gallois…

Il est vrai que le Français n’a, jusqu’ici du moins, pas vraiment réussi à inverser la courbe de forme du Real Madrid depuis sa nouvelle prise de fonction, fin de saison dernière.

Zinedine Zidane's time with Real Madrid may be up.



Gareth Bale and others have reportedly asked club president Florentino Perez to sack the three-time Champions League-winning manager. ?https://t.co/UrNVaO8ifO