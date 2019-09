«Vu à la télé»: un départ «douloureux» pour Bénédicte

Bénédicte et Muriel ont été très peinées en apprenant la disparition de Stéphane. RTL-TVI

De retour ce dimanche dans la 11e saison de «Vu à la télé», la Liégeoise Bénédicte revient sur le décès inattendu de Stéphane, un des premiers visages de l’émission.

Comme sa complice Muriel, Bénédicte, qui est aussi très proche des Carolos Sébastien et Michaël, considère «Vu à la télé» comme «une grande famille». Alors, quand un de ses membres décède, comme ça a été le cas le mois dernier avec Stéphane, «c’est tout le monde qui le pleure, et pas seulement son amie Danièle».

«Avec Muriel, nous étions en vacances quand nous avons appris la nouvelle, se souvient la Liégeoise. Nous avons été très tristes d’apprendre que Stéphane nous avait quittés. Avec le temps, on s’accroche les uns aux autres. Et forcément, quand l’un d’entre nous s’en va, comme ça aussi été le cas avec Emma et Michel (les deux retraités bruxellois, NDLR) ça fait toujours quelque chose…»

