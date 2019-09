Campagne pour la présidentielle aux États-Unis: le maire de New York, Bill de Blasio, jette l’éponge

Bill de Blasio, le maire de New York, a annoncé mettre un terme à sa campagne pour l’élection présidentielle américaine de 2020.

«Je crois que j’ai contribué autant que je le pouvais à la campagne des primaires, mais ce n’est clairement pas mon heure, je vais mettre fin à ma campagne présidentielle», a annoncé le maire de la première métropole américaine, qui était à moins de 0,5% dans les sondages, sur la chaîne MSNBC.

«Nous avons une chance d’y arriver en 2020 […] Quel que soit notre candidat, assurons-nous de toucher les cœurs des gens qui travaillent», a-t-il ajouté en promettant de continuer à œuvrer en faveur des petites gens.

Son abandon intervient alors qu’il n’avait pas réussi à se qualifier pour les derniers débats entre candidats démocrates: pour y participer, il faut avoir atteint la barre des 2% dans au moins quatre sondages récents, et avoir réuni au moins 130.000 donateurs différents dans 20 États américains.

M. de Blasio, 58 ans, qui dirige New York depuis janvier 2014 suivant un cap très à gauche, avait annoncé sa candidature en mai, malgré des pré-sondages déjà décourageants et un scepticisme largement partagé tant par les médias que par les experts politiques, y compris dans son entourage.

Même si son poste lui conférait une notoriété immédiate, il n’a jamais suscité d’élan populaire.

Oh no, really big political news, perhaps the biggest story in years! Part time Mayor of New York City, @BilldeBlasio, who was polling at a solid ZERO but had tremendous room for growth, has shocking dropped out of the Presidential race. NYC is devastated, he’s coming home!