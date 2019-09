Une course-poursuite se termine dans un mur, le combi de police endommagé

Deux jeunes individus ont été interpellés au terme d’une course-poursuite qui s’est engagée jeudi soir à Court-Saint-Etienne, a-t-on appris vendredi auprès du parquet du Brabant wallon.

Le véhicule policier poursuivant a été endommagé lors de l’opération.

Les policiers ont pris en chasse une voiture suspecte, jeudi vers 19h00, entre l’avenue de Wisterzée, dans le quartier de la gare, et la rue du Village. Le conducteur avait tenté d’échapper à un contrôle routier. Sa voiture a terminé sa course contre un mur du collège Saint-Etienne. L’automobiliste et son passager ont alors été appréhendés et privés de liberté. Il s’agit de deux jeunes âgés d’une vingtaine d’années, bien connus des services de police et domiciliés dans la région. Des mandats d’arrêt ont été requis à leur encontre.

Lors de la poursuite, le véhicule de police a percuté plusieurs panneaux routiers. Le combi est endommagé, mais personne n’a été blessé, précise la porte-parole du parquet brabançon.