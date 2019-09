Ce week-end à Bruxelles, dimanche sans voiture et cent sorties

Le Dimanche sans Voiture attend ses piétons, cyclistes et skateurs. Des dizaines de rendez-vous sont prévues. Il y a aussi concert, virée aux champs ou décollage pour les étoiles.

Allez-y à pied, à vélo, en trottinette, en métro...

Bruxelles Mobilité Le Dimanche sans Voiture, il faut en profiter pour humer l’air bruxellois sans diesel (ou avec moins de diesel). Il faut en profiter pour marcher sur le bitume tendre au centre des rues. Il faut en profiter pour ressortir les vieux vélos et comprendre enfin pourquoi ils conviennent si bien à Bruxelles. Il faut en profiter pour mettre ses kets sur deux roues sans guetter les pare-chocs des SUV. Il faut en profiter pour vérifier que la STIB roule vite, bien et loin (et gratos ce dimanche). Et puis il faut aussi en profiter pour visiter les événements habituels: le Mobilmix Village à De Brouckère, les villages mobilité dans pas mal de communes, le Kids on Wheelz et ses parcours d’obstacles place Sainctelette, un petit dej’ dans la rue de la Loi, les portes-ouvertes du dépôt STIB d’Ixelles et sa balade en tram d’époque, des balades guidées à vélo (dont le Lambic Tour sur les traces de la gueuze), le salon Bike Brussels où la petite reine règne, un gargantuesque parcours d’artistes à Ixelles (we.art.xl, dès vendredi), le tournoi de bike polo à la place Morichar (dès samedi)... Sans oublier la très festive Fête de la Charge qui escaladera une nouvelle fois la grimpette entre Marolles et place Poelaert ce samedi 21 septembre.

+ «Dimanche sans Voiture»: tout l’agenda sur le site de Bruxelles Mobilité

L’AB sur le Piétonnier

AB «Il y aura une scène dans le piétonnier. On s’est battus pour ça. J’ai hâte!». C’est ainsi que s’enthousiasme Dirk de Clippeleir, le boss de la «meilleure salle de concerts d’Europe», qui fête ce dimanche (mais pas seulement) son 40e annif. Apparemment, gagner l’autorisation de monter une scène sur le fameux espace piéton le jour du Dimanche sans Voiture n’a pas été si évident. Mais on pourra bel et bien y onduler toute la journée sur une programmation world dès 15h, qui se poursuivra au sein même de la salle en soirée. ««C’est une façon aussi d’aller chercher d’autres publics», juge de Clippeleir, qui qualifie ses habitués de «public Tintin»: de 7 à 77 ans. Mêlez-vous y!

+ LONG FORMAT | L’AB, 40 ans de ruche musicale au cœur de Bruxelles

+ «AB40 kick off : Global Street Sounds», ce dimanche 22 septembre dès 15h sur le piétonnier du boulevard Anspach, gratuit, avec La Yegros, Daniel Dzidzonu, SUSOBRINO et Nuri

Virée aux champs

Bucolic Brussels Bon, le parc de Bruxelles, c’est pas vraiment la campagne. Ni même un potager. à peine peut-on le qualifier de champ de patates tant il est labouré par les événements qui s’y succèdent. Mais le coin de verdure va tenter de surmonter les clichés ce week-end pour accueillir une nouvelle édition de «Bucolic Brussels», soit la nouvelle étiquette de «Bruxelles Champêtre». Le concept ne change pas: des producteurs, artisans et brasseurs rappliquent en centre-ville pour y apporter un petit parfum campagnard. En plus des maraîchers et assoc’, du village vegan et des food-trucks slow food, les kets pourront se balader au milieu des poules dans une ferme dont les animaux sont aussi invités à la fête.

+ «Bucolic Brussels», ce dimanche 22 septembre de 10 à 19h au parc de Bruxelles

Par quatre chemins

Détours Festival Le festival Détours ne se laisse pas facilement définir. Consacré aux arts urbains, il programme des spectacles bien rodés que des créations en cours et réunit artistes et grand public avec ses happenings gratuits en rue. Depuis 10 ans s’y côtoient rappeurs, breakdancers et grapheurs. Ce week-end, on met le focus sur le tableau vivant et itinérant en hommage à Pieter Bruegel dans les Marolles. Des danseurs accompagnés d’une délégation congolaise et d’une fanfare donneront «une nouvelle vie urbaine» aux œuvres du peintre, récemment «remastérisées» par les streets-artists bruxellois. ça s’appelle «La danse des anges rebelles» et ça va changer des accordéons!

+ «Détours Festival», jusqu’au 24/09 au centre culturel Bruegel à 1000 Bruxelles

Une journée astronomique

Observatoire royal de Belgique Ceux qui ont la tête dans les étoiles vont en avoir plein les yeux ce samedi à l’Observatoire royal de Belgique: ce dernier ouvre ses portes pour la «Journée de l’Astronomie». L’événement fête les 100 ans de l’Union astronomique internationale. Il programme évidemment des activités pour les petits et grands. En point d’orgue évidemment: visite des télescopes. Il ne faudra pas attendre la tombée de la nuit puisque des séances d’observation du soleil sont prévues dès 13h. Des conférences et des stands, ouverts par des clubs d’astronomes amateurs, attendent les visiteurs. Avant de s’envoler vers les étoiles jusqu’à minuit.

+ «Journée de l’Astronomie», ce samedi 21 septembre 2019 de 13h à minuit. Observatoire royal de Belgique, avenue Circulaire 3, 1180 Uccle