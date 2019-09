Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Le rôle de l’ASBL Walterre pose question, les confidences d’un couple de gilets jaunes, vers une formation en cordonnerie pour enrayer la pénurie: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 20 septembre.

1. Terres excavées: Walterre, braconnier et garde-chasse?

Chaque année en Wallonie, 10 millions de tonnes de terres sont déplacées. Dès le 1er novembre la traçabilité de ces terres excavées sera gérée par l’ASBL Walterre. Mais est-ce le braconnier qui joue au garde-chasse?

2. Deux gilets jaunes se confient: «On a une réputation de casseurs»

Voici un an que les Grand-Leeziens Freddy et Béatrice ont rejoint le mouvement des gilets jaunes. «D’autres sont plus à plaindre que nous. Ce n’est pas pour nous qu’on fait ça mais pour nos enfants.» Rencontre.

3. René Collin se fait du souci pour la ruralité

Peste porcine, bail à ferme, compétences des nouveaux ministres, vie dans l’opposition, René Collin revient sur ses cinq ans à Namur.

4. Bientôt une école de cordonnerie?

Le cordonnier Claude Wallraf quitte Esneux pour Hamoir. À 65 ans, après 35 ans de métier, il est un des derniers artisans de la région. Du côté de la fédération belge de la chaussure et des métiers du cuir, on se bat pour enrayer la pénurie de cordonniers avec un défi prioritaire: relancer une formation en cordonnerie.

+ LIRE | Le cordonnier Claude Wallraf débarque à Hamoir

5. Le rugby belge manque de moyens

Alors que le Mondial démarre ce vendredi au Japon, le rugby belge est encore loin du gratin mondial. À l’heure actuelle, on recense 12 800 affiliés chez nous, dont 2 000 femmes.

6. Le président congolais en visite à Gembloux

Le président du Congo Félix Tshisekedi a visité le centre de recherches Terra à Gembloux. Entre Gembloux et le Congo, les liens sont étroits.

7. Une formation horticole unique en Belgique?

Le masterplan provincial pour le site de l’école horticole prévoit aussi de séparer l’ITP de l’académie, tout en les modernisant.

+ LIRE | Vers une formation horticole unique en Belgique

8. Un nouveau géant présenté à Cambron-Casteau

Ce 15 septembre, le village de Cambron-Casteau a renoué avec une ancienne tradition, via la présentation d’un nouveau géant…

9. La belle leçon de vie de ces cyclos malvoyants

La caravane cycliste qui est partie d’Anlier pour rejoindre Namur compte des malvoyants. Rencontre avec Robert Minet, et son pilote, Dominique Turlot.

10. Le Spirou Charleroi ne la ramène pas

Le Spirou repart presque d’une feuille blanche. Et se montre plus discret au niveau de ses ambitions pour cette saison. Charleroi - Alost: Ce soir, 20h30