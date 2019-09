P1: Suivez en direct la 6e journée dès ce samedi

Les clubs de Loyers et de Chevetogne seront à la fête ce week-end. Les premiers fêtent leurs 70 années d'existence et les seconds passent le cap des 50 ans pour devenir Royaux. Reste à voir si les résultats sur le terrain seront tout aussi festifs. EdA - Maximilien Lavis

Quatre rencontres le samedi, quatre autres le dimanche... C'est ce que vous réserve le programme de la sixième journée en P1 namuroise. C'est Biesme, seul 5e, qui ouvre les hostilités en accueillant Profondeville, 11e avec 5 unités.

Samedi également, Chevetogne reçoit Wépion (toujours sans le moindre point au classement) dans une ambiance particulièrement festive. Les Coccinelles fêtent en effet leur 50 ans ce week-end. Pour passer ce cap royal comme il se doit, le club attend ses anciens, qui viendront en découdre sur le terrain pour un match d'ambiance à 17h faisant office d'ouverture des festivités, qui se poursuivront jusqu'au match de l'équipe première (et probablement encore après).

Respectivement premiers et deuxièmes, les Taminois et les Loyersois n'ont pas encore perdu depuis le début de la saison. Alors que la Jeunesse accueille Pesche (qui vient de signer son premier succès face à Beauraing), Loyers (qui célèbre lui ses 70 ans d'existence ce week-end) se déplace à Fernelmont-Hemptinne. Les Coalisés occupent actuellement la 4e position et font incontestablement partie des bonnes surprises de la rentrée, eux qui évoluaient encore en P3 il y a deux ans.

Le programme complet de la 6e journée de P1:

Biesme - Profondeville (sa, 19h30)

Chevetogne - Wépion (sa, 20h)

Neffe - Andenne (sa, 20h)

Beauraing - Molignée (sa, 20h)

Tamines - Pesche (di, 15h)

Nismes - Rhisnes (di, 15h)

Condrusien - Grand-Leez (di, 15h)

Fernelmont-Hemptinne - Loyers (di, 15h)