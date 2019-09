Disparition inquiétante à Liège: qui a vu la jeune Marion Haan?

Le mardi 17 septembre 2019 vers 14h00, Marion HAAN, une jeune fille âgée de 20 ans, a quitté son kot situé Quai Godefroid Kurth à Liège. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Marion est de nationalité française. Elle mesure 1m60 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux mi-longs châtain clair et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un pantalon noir, d’une veste jaune à manches lignées et des baskets blanches de marque «Nike».

Avez-vous plus d'informations à propos de cette affaire? Laissez-nous vos témoignages via ce formulaire ou via le numéro gratuit 0800/30 300.