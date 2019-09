Le groupe Terre a engagé 100 nouveaux collaborateurs en 10 ans

Le groupe Terre, qui fête cette année ses 70 ans, a engagé pas moins d'une centaine de nouveaux collaborateurs sur les 10 dernières années, augmentant ainsi de 25% son personnel en passant de 300 à 400 travailleurs dont les profils sont souvent à l'écart des profils du marché de l'emploi. Le groupe compte désormais une dizaine d'entreprises actives pour la plupart dans le recyclage.

Créée en 1949, cette entreprise n'avait initialement que pour but d'aider les personnes dans le besoin au travers d'une aide ponctuelle. L'économie belge se redressant, les fondateurs ont décidé de venir en aide à des populations d'Afrique du Nord et d'Amérique du Sud, mais aussi d'Asie. Autant de projets qui ont donné un caractère international au groupe qui finançait ses différents programmes grâce à la vente des vieux papiers, vêtements et métaux ramassés une dizaine de fois par an par des centaines de bénévoles.

Alors que la crise pétrolière de 1973 plongeait l'économie belge dans le doute, Terre ASBL, créée dix ans plus tôt, a recentré son activité sur le recyclage au début des années 80. Aujourd'hui, dix organisations similaires à Terre ASBL ont été créées afin de rendre service à la population et de pérenniser l'emploi.

Cet objectif sera le grand défi des prochaines années. "Nous devons faire face à la technologie qui ne nous permet pas d'être concurrentielles sur certains marchés car elle remplace le personnel peu qualifié." Grâce à des formations internes, le Groupe Terre parvient à augmenter le potentiel de son personnel.

Des groupes de travail, portant sur l'agriculture et le bio en particulier, mais aussi les services ainsi que la transition numérique de la récupération (la vente en ligne) ont été mis en place afin d'anticiper l'avenir de l'entreprise qui fonde son modèle sur la gestion participative en démocratie directe, le pouvoir de décision finale revenant au personnel.