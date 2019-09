VIDÉOS | Europa League: Gand s’offre Saint-Étienne malgré une grosse bourde de Kaminski

La Gantoise a décroché sa première victoire contre un club français à domicile en battant Saint-Étienne jeudi lors de la première journée de la phase de poules de l’Europa League (3-2).

Jonathan David (2e, 43e) et Loïc Perrin contre son camp (64e) ont signé ce succès. Malgré les buts de Wahbi Khazri (38e, 1-1) et une grossière erreur de Thomas Kaminski (75e, 3-2), les Verts ont connu un premier revers face à une formation belge.

La Gantoise est passée au commandement dès la première percée de Roman Yaremchuk côté gauche. Après s’être débarrassé de Perrin, l’Ukrainien a centré fort devant le but et David, qui a bien suivi, a placé de près un ballon dévié au premier poteau (2e, 1-0).

Forts de cette avance, les Buffalos ont affiché leur enthousiasme mais un déboulé de Yaremchuk, sur la droite, n’a pas trompé la défense stéphanoise (9e) et une tentative en un temps de Sven Kums (25e) et une volée de Vadis Odjidja (34e) sont passées juste à côté. C’était la panique à Saint-Étienne, qui ne parvenait pas à se dégager. Pour s’en sortir, les Verts avaient besoin d’un exploit individuel et c’est Khazri qui s’en est chargé avec un missile du droit (38e, 1-1). Mais les Français n’ont pas eu le temps de retrouver leur confiance: sur un contre lancé par Kums, David a redonné l’avantage aux Gantois sur une talonnade millimétrée de Laurent Depoitre (43e, 2-1).

Si les 45 premières minutes ont été compliquées, Saint-Étienne en a montré plus en début de seconde période grâce à Kharzi, qui a notamment forcé Kaminski à la parade sur coup franc (51e). Mais La Gantoise est restée appliquée et sur un coup franc au second poteau d’Odjidja, Mikael Lustig a remisé le ballon que Perrin a dévié dans son but (64e, 3-1). C’est alors que Kaminski a fait un cadeau aux Français en loupant son contrôle sur une passe en retrait d’Igor Plastun (74e, 3-2).

Les Verts ont alors poussé mais Kaminski s’est bien couché sur une tête de Denis Bouanga (90e) et le poteau a renvoyé une tentative de Robert Beric (90e+4).

L’autre rencontre de ce groupe I a vu les Allemands de Wolfsburg venir à bout facilement des Ukrainiens d’Olexandriya (3-1), prochain adversaire des Gantois le 3 octobre en Ukraine.

