De l’huile de coco, du bicarbonate et quelques gouttes d’huiles essentielles… La recette est «rapide et hypersimple», s’exclame Magdalène en fabriquant son déo artisanal.

Comme elle, 500 familles de Roubaix ont relevé le défi du zéro déchet.

«Ça prend cinq minutes: on fait fondre au bain-marie et on laisse figer», explique cette infirmière de 38 ans, qui s’est lancée dans ...