Un match fou et une victoire pour Dudelange et sa colonie belge à l’Apoel Nicosie

Dans le cadre de la 1ère journée des poules de l’Europa League, le FC Dudelange s’est imposé 3-4 à l’Apoel Nicosie au terme d’un match à rebondissements. Alors qu’ils ont mené 0-2, les Luxembourgeois ont concédé trois buts avant de supplanter les Chypriotes.

Bertrand Crasson, le nouvel entraîneur de Dudelange, a titularisé Antoine Bernier, Mohamed Bouchouari et Charles Morren, qui a été averti (28e), Thibault Lesquoy (63e), lui aussi averti (66e), et Kobe Cools (90e+3) sont montés au jeu (63e) et Sabir Bougrine est resté sur le banc. Berrier a été à la base du bon départ des Luxembourgeois. Il a donné le ballon du but d’ouverture à Danel Sinani (36e, 0-1) avant de doubler la marque (51e, 0-2).

Les Grands Ducaux ont alors connu un grand moment de solitude: Andrija Pavlovic a réduit l’écart (54e, 1-2), Tomas De Vicenti a égalisé sur penalty (55e, 2-2) et Pavlovic les a portés au commandement (58e, 3-2). Sur passe de Bouchouari, Dominik Stolz a relancé le suspense (72e, 3-3) et Sinani a donné les trois points aux Rouge et Jaune (82e, 3-4). Dans l’autre match du groupe A, Qarabag a tenu une mi-temps face à Séville (0-3). Les Espagnols ont assumé leur supériorité grâce à Chicharito (62e), Munir El Haddadi (78e) et Oliver Torres (85e).

Dans le Groupe E, La Lazio, avec Silvio Proto sur le banc, s’est inclinée au CFR Cluj. L’Angolais Bastos a pourtant ouvert la marque pour les Romains (25e, 0-1). Ciprian Deac sur penalty (41e, 1-1) et Billel Omrani (75e, 2-1) ont renversé la situation au profit des Roumains. Rennes-Celtyic Glasgow s’est terminé par un partage (1-1). M’Baye Niang a donné l’avance aux Français (38e, 1-0) et Ryan Christie a égalisé sur penalty pour les Bhoyz (59e, 1-1).