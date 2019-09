Laurence Vielle axera sa résidence à l'UCLouvain sur le thème de "l'urgence poétique"

L'Université catholique de Louvain (UCLouvain), seule université belge à accueillir chaque année un artiste en résidence et à proposer une saison culturelle complète et gratuite pour ses étudiants, a levé le voile jeudi sur sa saison culturelle 2019-2020. C'est Laurence Vielle, qui a déjà été nommée "poétesse nationale", qui sera accueillie à l'UCLouvain où elle travaillera avec les étudiants. Le thème de sa résidence est "l'urgence poétique" et son objectif est d'habiller l'espace public avec des mots. Des affiches, des performances, des événements et des rencontres sont prévus dans ce cadre.

Des affiches reprenant des phrases poétiques ont déjà fait leur apparition dans Louvain-la-Neuve, et elles seront remplacées en cours d'année par des textes composés par les étudiants. Laurence Vielle, assistée de Corentin Lahousse, encadrera les étudiants de 2e et 3e bac ayant choisi une mineure en culture et création. Mais l'objectif est bien plus large et Laurence Vielle veut inciter les étudiants de l'UCLouvain à se servir de la poésie pour poser un regard sur la société, l'appréhender avec plus d'acuité et la transformer.

Dès le 3 janvier, une rencontre gratuite (www.uclouvain.be/culture) est proposée avec d'autres poètes et écrivains comme Caroline Lamarche, Milady Renoir, Gabriel Ringlet ou encore le chanteur Saule. Un concours de poésie par SMS sera organisé en collaboration avec un kot à projets, des performances sont prévues durant l'année dans l'espace public, et même les sets de table des restaurants universitaires s'habilleront de poésie. Un accord a été passé avec les midis de la poésie organisés à Bruxelles, et une "nuit de la poésie" sera organisée le 19 mars au Musée L.

La saison culturelle de l'UCLouvain comporte plus de 50 événements organisés sur les six sites de l'Université. Pour les responsables, donner un accès large, voire gratuit à la culture contribue à démocratiser l'enseignement en permettant de réduire les disparités entre étudiants. La rencontre des artistes avec les chercheurs, les enseignants et les étudiants stimule la créativité de chacun, et la culture est un vecteur important de valeurs humanistes.