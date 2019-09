L’Accueil Temps Libre toujours plus riche

Les activités et loisirs reconnus par l’ONE s’étoffent toujours plus. Désormais, le guide s’étend jusqu’aux jeunes âgés de 12 ans.

«Parce qu’il y a une vie après l’école…» C’est en ces termes que l’échevine Ann Cloet à la Petite enfance et à la Famille introduit le guide des activités et loisirs d’ATL (Accueil Temps Libre Mouscron) pour cette période scolaire 2019-2020. Le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’avec près de 150 pages de propositions, le choix ne manque pas sur l’entité.

Petits, ados, jeunes en situation de handicap…

«La 8e édition de ce livret qui reçoit chaque année énormément d’échos positifs des parents et des partenaires est scindée en quatre tranches d’âges: les 2,5-6 ans, les 6-9 ans, les 9-12 ans et, nouveauté pour cette année, les plus de 12 ans. Étendre jusqu’à 18 ans, c’est à la fois une réponse à une demande des familles mais aussi parce qu’il y a de plus en plus d’opérateurs qui proposent des activités pour eux. C’est la même formule que les années précédentes, avec un index en fonction des types d’activités proposées avant et après l’école», dit Mme Cloet complétée par Céline Holvoet pour les coordinatrices ATL: «Afin de toujours améliorer les propositions, on doit faire tous les cinq ans un état des lieux. C’est justement cette année. On veut savoir ce que les parents et professionnels pensent de ce qui est proposé et de ce que nous devons encore envisager».

Pour rappel, «l’ATL ne comprend que des structures déclarées à l’ONE. Il y a une réglementation à suivre, il y a le souci de la qualité dans l’accueil».

Et lorsque la Ville nous parle d’accueil des enfants, elle parle de TOUS les enfants, même de ceux en situation de handicap. «Ils sont aussi accueillis dans certaines structures. C’est au cas par cas. Cela fonctionne via de l’intégration, en faisant des essais.

Et si vraiment vous avez une demande spécifique que nous ne pouvons pas honorer, nous pouvons aiguiller vers des communes avoisinantes. Ces dernières nous disent cependant que nous sommes bien équipées, que nous avons de la chance de pouvoir proposer autant d’activités et de loisirs à Mouscron. Peu de parents ne trouvent pas de place.»

Demandez aussi la newsletter des vacances

Pour mieux pointer certains éléments, pour inspirer et pour toujours rappeler qu’ATL existe, «on a aussi une newsletter qui peut être envoyée à chaque période de vacances. Il suffit de nous faire parvenir une demande via atl@mouscron.be et vous êtes rajoutés dans la liste de diffusion».