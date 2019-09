L’Union belge n’abandonne pas l’espoir d’une rénovation complète du stade Roi Baudouin

L’Union belge de football (URBSFA) espère toujours une rénovation complète du Stade Roi Baudouin.

Le fait que le Collège de la Ville de Bruxelles souhaite maintenir le statu quo pendant au moins un an ne freine pas les ambitions de transformer le stade, a expliqué Pierre Cornez, le porte-parole de l’Union belge jeudi.

Faute de fonds publics, le projet de rénovation du Stade Roi Baudouin est suspendu pour le moment. Bruxelles-Ville, propriétaire du stade, réalisera des interventions mineures d’un montant maximum d’un million et demi d’euros par an. Les vestiaires, les zones réservées à la presse et à la sécurité, les espaces logistiques, les parkings et les issues de secours seront déplacés de la tribune 1 vers les tribunes 2 et 3.

Les travaux de réparation permettront à la ville d’y organiser de grands concerts, mais aussi aux Diables Rouges de jouer leurs matches à domicile. Le Memorial Van Damme et la finale de la Coupe de Belgique s’y dérouleront également. L’URBSFA et Bruxelles-Ville ont prolongé leur convention pour une année supplémentaire.

La fédération demandait quelques interventions mineures à la zone VIP sous-dimensionnée, les vestiaires et les salles de presse. «Le fait que des ajustements soient en cours et que les activités se poursuivront comme ces dernières années est un premier pas dans la bonne direction pour l’URBSFA. Nous demandons toujours une rénovation complète et nous continuerons à prendre l’initiative avec Golazo, l’organisateur du Memorial. Ce n’est que le début d’un processus. Nous n’abandonnons pas la Golden Generation Arena. Notre position n’a pas changé», a confirmé Cornez à l’Agence Belga.