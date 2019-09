Eddy Michel était excessif dans ses principes

Les membres de la famille de Madeleine Bosly, la mère des enfants tués par Eddy Michel, ont dénoncé jeudi devant la cour d’assises de Liège la jalousie excessive de l’accusé ainsi que les principes auxquels il ne dérogeait sous aucune condition.

Eddy Michel était rigide dans son éducation envers les enfants alors que sa compagne était conciliante.

La personnalité d’Eddy Michel a été décrite sous un aspect très rigide par les différents membres de la famille de Madeleine Bosly, la mère des enfants. L’accusé a été présenté comme un homme fort strict avec ses enfants. Eddy Michel restait toujours sur ses positions et ne prétendait jamais avoir tort.

«Il avait beaucoup d’emprise sur Madeleine et il se prenait pour un être supérieur. Il disait toujours avoir raison et il était d’une jalousie excessive. Il avait vraiment des principes très rigides, comme par exemple celui de ranger le lave-vaisselle à sa manière. Mais les principes qu’il voulait inculquer à ses enfants, il ne se les appliquait pas à lui-même. Il ne voulait jamais de légumes dans son assiette mais il hurlait sur ses enfants et exigeait qu’ils en mangent», ont confirmé les oncles et tantes des victimes.

Il avait beaucoup d’emprise sur Madeleine et il se prenait pour un être supérieur

À l’inverse, Madeleine Bosly était dans la recherche de solutions et de compromis. Elle était plus souple et conciliante dans l’éducation de ses enfants. «Elle avait cette façon d’aimer ses enfants et de les prendre en considération. Elle contrebalançait ainsi avec légèreté l’attitude du père qui se montrait trop rigide», ont souligné les témoins.

Selon le parrain de Jules, l’arrivée du premier enfant dans le couple avait changé Eddy Michel. C’est à cette époque qu’il était devenu plus autoritaire. À la naissance de Timothé, son autorité n’a fait que croître. «Il n’était jamais satisfait du moment présent. On devait être parfait pour répondre à ses exigences. Prendre ses enfants dans la voiture n’était pas possible», a indiqué un témoin.

Selon une sœur de Madeleine Bosly, un soulagement a envahi la famille lorsque la séparation est intervenue. Libérée d’un homme aux idées fixes, Madeleine Bosly retrouvait la joie de vivre. «Parmi ses principes figurait celui de ne pas briser un ménage. Pour lui, il n’y avait aucune autre solution possible. Donc, il a massacré ses enfants. Eddy a agi de la sortie pour faire du mal à Madeleine par l’intermédiaire des enfants», a exposé la tante des victimes.

Les oncles et tantes des enfants ont également évoqué leur douleur après le drame. «Nous, oncles et tantes, nous avons aussi perdu énormément. Ces enfants, c’étaient deux petits amours. Il les a massacrés avec une violence inouïe. J’espère que ce monstre se rappellera pour l’éternité de tous leurs gestes et de leurs cris», a annoncé un membre de la famille.

Les derniers témoins, dont les médecins légistes et les experts en sciences du cerveau, doivent être entendus vendredi.