Octogone: Kaaris renonce à se battre avec Booba

Le rappeur Kaaris a annoncé ce jeudi qu’il ne voulait finalement plus se battre avec Booba. En cause, le manque de sérieux de l’organisation.

Annoncé, suspendu, (re)programmé, reporté et finalement annulé? Le combat entre Booba et Kaaris a de nouveau du plomb dans l’aile, à en croire ce dernier.

+ À LIRE AUSSI | Kaaris: « Je sais que ce combat avec Booba ne règlera rien »

Dans «L’Équipe» de ce jeudi, le rappeur de Sevran avoue ne plus avoir envie de se battre: «J’ai décidé de mettre un terme à cette mascarade. Booba ne veut pas de ce combat. Il faut revenir à la réalité.»

«Il y a six mois, j’avais déjà fait une vidéo où j’expliquais pourquoi ce combat ne pouvait pas se faire mais personne ne m’a écouté, raconte Kaaris. Cette histoire a généré beaucoup d’excitation chez les gens. Mais aucun pays en Europe ne veut de cet événement. Maintenant, l’organisateur trouvé par Booba, la société SHC, nous parle d’un endroit secret, dévoilé à la dernière minute. On nous dit aussi aujourd’hui que les gens ne pourront venir que sur invitation. Moi, je n’ai pas signé pour ça!»

+ A LIRE AUSSI | Kaaris à propos de Booba: «Ou il est fou, ou je l’ai rendu fou»

Comparant le combat à venir comme «une rave-party ou une soirée privée où l’on se présente avec un masque», Kaaris confirme qu’il ne prendra pas part au face-à-face programmé en Suisse: «Je préfère me retirer de leur histoire car ça me fatigue et ça fatigue même beaucoup de gens, je pense.»

«Le peuple veut la bagarre»

Solution extrême d’un différend de plus en plus médiatisé depuis la violente bagarre qui a opposé les deux rappeurs à l’aéroport d’Orly en août 2018, le fameux octogone ne devrait donc pas avoir lieu. Ce qui ne plaît pas à Booba, le plus «chaud» des deux hommes.

Sur Instagram, le rappeur a démenti toute annulation. «Relis bien le contrat puto, c’est pas comme ça qu’tu vas t’en sortir!!! Rdv le 30 novembre, c’est plus toi qui décides.» Et l’intéressé d’ajouter: «Le peuple veut la bagarre. Tu cherches toujours une excuse. On a toutes les autorisations. Plus de marche arrière possible. Tu as peur? Tu vas gagner beaucoup d’argent grâce à papa. Allez trempes tes couilles dans l’eau chaude et viens on s’massacre devant la terre entière.»