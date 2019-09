Crash d’un F-16 en France: les deux pilotes «se sentent bien» et sont à l’hôpital pour des examens

Didier Reynders exprime son soulagement

Le ministre de la Défense Didier Reynders s’est dit «soulagé de savoir nos deux pilotes sains et saufs» jeudi après le crash dans la matinée d’un avion F-16 de la base militaire de Florennes dans le département français du Morbihan.

«La Défense prend soin d’eux et de leur famille. Une enquête est en cours», a-t-il indiqué sur Twitter.

Soulagé de savoir nos deux pilotes @BeAirForce sains et saufs après le crash de notre F16 et qu'aucune victime au sol ne soit à déplorer. @BelgiumDefense prend soin d'eux et de leur famille. Une enquête est en cours.