«Pas d’excuse pour cette défaite», affirme Courtois après le 3-0 contre le PSG

Le Real Madrid a subi une lourde défaite 3-0 mercredi en Ligue des Champions sur la pelouse du Paris Saint-Germain.

«Il n’y a pas d’excuse pour cette défaite, nous manquions d’intensité», a réagi Thibaut Courtois jeudi sur Twitter. «Maintenant, il faut travailler et penser au prochain match.» Dimanche, le Real se rendra à Séville pour la cinquième journée de la Liga.

No excuses for this defeat, we lacked intensity. Let’s work now and think about the next game. 👊🏻 #HalaMadrid pic.twitter.com/RdUIkn6pL5