Elle abrite le plus grand orgue de Bruxelles: fin des rénovations à l’église Saint Servais de Schaerbeek

Évaporées, les bâches de chantier sur l’église Saint Servais à Schaerbeek: le bâtiment néogothique a été inauguré après rénovations.

L’église Saint Servais voit la fin de ses rénovations à Schaerbeek. Ce mercredi 18 septembre, l’emblématique église du croisement entre chaussée de Haecht et de l’avenue Louis Bertrand a rendu au panorama depuis le pied du parc Josaphat «tout son éclat d’antan», juge la Commune.

La remise à neuf a été entamée en 2016 et a vu l’église s’habiller longtemps d’une bâche masquant ses pierres. Il fallait nettoyer son enveloppe extérieure: façade, vitraux, toitures basses et grilles en fer forgé. Ce chantier initié par la commune de Schaerbeek a bénéficié du soutien financier de la Région Bruxelloise.

Le bâtiment, construit entre 1871 et 1876 selon les plans de Gustave Hansotte, a été classé en 2003. «C’est une des églises néogothiques les plus monumentales de Bruxelles», explique un communiqué de la Commune. «En son sein, elle affiche le plus grand orgue de la région et on y trouve encore son mobilier d’époque que son confessionnaux, autels...»

C’est le bureau d’étude MA2 et l’architecte Francis Metzger qui se sont chargés de la rénovation et y ont réalisé un projet monumental. La bourgmestre de Schaerbeek faisant fonction, Cécile Jodogne (DéFi), et Vincent Vanhalewyn, échevin des travaux publics (Ecolo), se réjouissent: «La rénovation de l’église dans son écrin architectural redonne à la perspective de l’avenue Louis Bertrand tout son éclat.»