François Bulté condamné à cinq ans de prison avec sursis pour le meurtre de sa compagne

Le verdict est tombé concernant le procès de François Bulté, accusé d’avoir tué sa compagne.

La cour d’assises de Bruxelles a condamné jeudi François Bulté à cinq ans de prison avec sursis pour le meurtre de sa compagne Marie-Jeanne Berghman, étouffée en octobre 2017 à Asse. Le ministère public avait requis 15 ans de prison, tout en mettant en avant les possibilités de surveillance électronique.

Après plus de deux heures de délibération sur la peine, l’accusé âgé de 70 ans peut quitter la cour d’assises libre. Les 12 membres du jury populaire et les trois juges professionnels ont tenu compte de la gravité des faits et de la personnalité de François Bulté, mais ils ont également retenu cinq circonstances atténuantes. Ainsi, ils ont pointé l’image positive qu’ont donnée de lui les témoins de moralité, en ce compris sa famille proche qui s’est portée partie civile, et considéré que le crime était surtout motivé par la situation financière désespérée du couple.

François Bulté écope de cinq ans avec sursis, une peine qui correspond à celle plaidée par la défense. Le sursis est lié à cinq conditions probatoires, dont l’accompagnement par un psychologue.

Dès l’enquête judiciaire, l’accusé avait exprimé de profonds regrets et admis sa responsabilité. Son casier judiciaire est vierge. Il a passé 50 ans avec Marie-Jeanne Berghman, dont 46 sous les liens du mariage.

Mercredi, François Bulté avait été reconnu coupable du meurtre de sa femme en octobre 2017 à Asse (Brabant flamand). Le jury avait écarté la préméditation.

Ce sont des voisins du couple qui, le 17 octobre 2017, ont découvert le corps sans vie de la victime âgée de 66 ans, dans la chambre. Les enfants de François Bulté et Marie-Jeanne Berghman leur avaient demandé de passer au domicile conjugal car ils n’arrivaient pas à joindre leurs parents depuis plusieurs jours. François Bulté avait lui été retrouvé niché dans le grenier, somnolent.

L’autopsie pratiquée sur le corps de la sexagénaire a révélé que Mme Berghman était morte par asphyxie. Au fil de ses auditions, son époux a avoué l’avoir tuée au cours d’une dispute. François Bulté a expliqué qu’il l’avait poussé, avant de se coucher sur elle jusqu’à ce qu’elle ne bouge plus.