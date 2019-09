Seafood déménage à Barcelone mais Brussels Expo ne boit pas la tasse

C’est une petite tuile pour Brussels Expo et pour le secteur Horeca bruxellois: le salon Seafood, plus gros rendez-vous mondial du secteur des produits de la mer, déménage à Barcelone.

Le salon Seafood, le plus gros rendez-vous mondial de l’industrie de la pêche et des produits de la mer, va quitter Bruxelles. La nouvelle passera sans doute inaperçue aux yeux du grand public. Mais pour les pros du tourisme bruxellois, elle n’a rien d’anodin. En effet, le salon organisé chaque année au Heysel depuis une petite trentaine d’années remplissait les hôtels bruxellois sur sa durée. Et, forcément, ses restaurants.

+ NOTRE REPORTAGE (2017) | Plongée au Seafood, le gros poisson mondial des produits de la mer

«Le salon Seafood Expo Global déménage à Barcelone en 2021 pour faire face à sa croissance», explique Mary Larkin, présidente de l’organisateur Diversified Communications USA. «Brussels Expo et la Ville de Bruxelles ont été d’excellents partenaires pour lancer et développer cet événement. Le déménagement dans une ville plus grande et un lieu plus grand, offrant des possibilités de croissance à long terme, est cependant une évolution nécessaire».

Il semble que le Heysel et le parc hôtelier bruxellois soient devenus trop étroits pour le gigantisme de Seafood. Chaque année, ce sont en effet 30.000 acheteurs et 2.000 exposants qui convergent d’une nonantaine de pays vers les filets de l’événement.

20% d’événements en plus

«SEG est “né” à Brussels Expo. Nous aurions aimé continuer à le voir grandir et évoluer. Nous regrettons la décision de son déménagement à Barcelone mais nous la comprenons», concède Denis Delforge, CEO de Brussels Expo. «Nous allons faire de l’édition 2020 un succès. Parallèlement, notre connaissance du secteur, nos relations et notre savoir-faire nous permettront de continuer à faire évoluer les événements actuellement organisés et à en attirer de nouveaux, indispensables en termes de retombées économiques pour Bruxelles»

En 2019, Brussels Expo enregistre une croissance de 20% du nombre d’événements organisés. En septembre, les palais du Heysel accueilleront donc le Labelexpo Europe, le plus grand rendez-vous du continent consacré au packaging. Plus tard, c’est le salon Busworld Europe qui s’exposera pour la première fois à Bruxelles. 35.000 visiteurs dont 80% d’étrangers y sont attendus. «Ce sont deux salons internationaux majeurs», se félicite Denis Delforge.