Eden Hazard «n’a quasi servi à rien», Thibaut Courtois «n’offre pas de sécurité»: la presse intransigeante avec les Diables après PSG-Real Madrid

Les Diables rouges du Real Madrid n’ont pas été épargnés par les médias après la défaite des Madrilènes sur le terrain du Paris Saint-Germain.

+ VIDÉO | Un but de Meunier pour punir le Real de Hazard et Courtois

À l’image d’Eurosport qui a dézingué la performance du Real Madrid, hier soir, lors de son premier match de la saison en Ligue des champions, face au Paris Saint-Germain - «Eder Militao, Toni Kroos et Eden Hazard ont incarné la faillite madrilène dans tous les secteurs du jeu» - les rédactions sportives européennes ont notamment été déçues par la prestation d’Eden Hazard et Thibaut Courtois sur la pelouse du Parc des Princes. Revue de presse.

«L’Equipe»: «Hazard n’a quasi servi à rien»

«L’Equipe» n’a pas été tendre avec Eden Hazard. Coté 2/10, le Diable rouge n’a pas répondu aux attentes, selon le quotidien français.

«Il n’est pas à 100% et ça s’est vu. Titularisé alors qu’il revient de blessure, il a manqué d’explosivité et eu un mal fou à faire des différences, sa marque de fabrique. Trop statique dans son jeu sans ballon, sans inspiration dans ses appels, il n’a quasi servi à rien dans l’animation madrilène. Son remplacement par Lucas Vazquez (70e) était on ne peut plus mérité.»

À peine mieux coté par «L’Equipe», Thibaut Courtois (4/10) n’a pas fait l’unanimité non plus auprès du quotidien français.

«On attend toujours qu’il s’impose pleinement au Real et le match de mercredi ne va pas changer cela, estime la rédaction de «L’Equipe». Sur l’ouverture du score, la frappe de Di Maria est fulgurante mais il ne ferme pas son poteau (14e). Sur le second but, il tarde un poil à réagir (33e). De bonnes interventions aussi (59e, 61e).»

«Marca»: «Courtois ne sauve pas le Real»

Côté espagnol aussi, les journalistes trouvent peu d’excuses aux performances d’Eden Hazard et Thibaut Courtois.

Dans les colonnes du quotidien «Marca», le portier belge en prend ainsi pour son grade: «Le Belge a facilité la douce revanche de Keylor Navas (l’ancien gardien du Real transféré à Paris, NDLR). Il est coupable sur le 1-0. Il ne fait pas d’erreurs flagrantes, mais il ne sauve pas le Real. Courtois n’est pas responsable de la défaite, mais il ne fait plus beaucoup d’arrêts. Ses partenaires l’aident peu, mais il n’offre pas de sécurité à l’équipe.»

Parmi les Madrilènes les moins bien notés par «Marca», Eden Hazard (11e sur 14) n’a pas convaincu non plus la rédaction du quotidien espagnol: «C’était une nuit pour prouver qu’il est un galactique et il est passé pratiquement inaperçu. Il ne s’est pas caché, mais il n’était pas très en vue. Il n’est pas encore à son meilleur niveau. C’est pour cela que Zidane l’a sorti à 2-0.»

À noter que «As», l’autre quotidien sportif de référence en Espagne rappelle une statistique lourde de sens pour Thibaut Courtois: «Il vient d’encaisser onze buts lors des quatre derniers matches du Real en Europe.»