Nethys: «Le collège a pris sa décision, on ne va pas rester au balcon»

Même si c’est tout récent, les communes actionnaires d’Enodia-Nethys commencent à bouger. Un cas concret: Soumagne. Mercredi, le collège a bien pris la décision de recourir aux conseils d’un cabinet d’avocats. «Mais on n’ira pas seuls», souligne le bourgmestre Benjamin Houet.

Les administrateurs d’Enodia (ex-Publifin) n’ont pas été informés de la vente de VOO au fonds d’investissement américain Providence par le CA de Nethys. Les actionnaires communaux non plus.

«À Soumagne, on a 64 000 parts. C’est 0,7% du capital. Ce qui veut dire que, si la valorisation de VOO est d’un milliard, pour la commune, ça représente 7 millions€. Pour nous, c’est énorme», résume le bourgmestre de Soumagne Benjamin Houet (MR). «On doit défendre l’intérêt des Communes et savoir à quoi on a droit.»

Hier, le collège a donc décidé de s’adresser à un cabinet d’avocats pour être conseillé le mieux possible dans cette affaire délicate et très embrouillée.

«C’est une décision de principe. La condition, c’est qu’on n’y aille pas seuls, parce que ça n’a pas de sens d’agir individuellement dans ce dossier. Et sous réserve des moyens budgétaires, bien sûr. Parce que ça n’a l’air de rien, mais ça risque de coûter cher, dès le moment où on a besoin d’une expertise de haut niveau. C’est du costaud!» rappelle Benjamin Houet. D’où l’intérêt d’un regroupement des communes actionnaires.

«On n’y comprend plus rien du tout»

Benjamin Houet est en contact avec d’autres bourgmestres. Plusieurs sont d’accord de suivre.

Combien seront-ils? 10? 40? 70? «Je ne sais pas, c’est ultra-récent, on est au tout début de l’action. Pour l’instant, l’objectif est bien de réunir des informations fiables et précises. Face à ce qu’on apprend depuis quelques jours, soit on reste au balcon, soit on pose des questions. On a décidé d’être actif, proactif, pour défendre l’intérêt général», soutient le bourgmestre de Soumagne.

Qui n’en revient pas encore de ne pas avoir été associé au processus de vente. «C’est ce qui est incroyable et déplorable. Les actionnaires doivent être impliqués dans les opérations.»

Toutes les communes ont une allocation budgétaire pour faire face au coût d’éventuels recours à des cabinets d’avocats. Mais le dossier Nethys se distingue par la complexité de sa mécanique. «Le fonctionnement d’Enodia-Nethys, on n’y comprend plus rien du tout. On ne peut pas l’accepter et attendre sans rien faire. Derrière, c’est l’argent des communes. C’est-à-dire l’argent des gens.»

Il en sera abondamment question cet après-midi au Parlement wallon, où se tient la première commission des Pouvoirs locaux. La Région wallonne exerce la tutelle sur les intercommunales. Le ministre Pierre-Yves Dermagne répondra aux questions des députés wallons, dont certains réclament la tenue d’une nouvelle commission d’enquête parlementaire.