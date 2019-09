Afghanistan: 15 morts, un hôpital détruit dans un nouvel attentat des talibans

Au moins 15 personnes ont été tuées et un hôpital détruit ce jeudi matin dans un attentat au camion piégé dans le sud de l’Afghanistan revendiqué par les talibans, qui multiplient les attaques pour entraver l’élection présidentielle du 28 septembre.

«Ce matin, une voiture piégée a visé le NDS (les services de renseignement afghans). L’hôpital régional qui est situé au même endroit a été détruit», a dit le gouverneur de la province de Zaboul, Rahmatullah Yarmal. Il s’agit du quatrième attentat en l’espace de trois jours. Ils ont fait près de 70 morts et des dizaines de blessés au total. Trois d’entre eux ont été revendiqués par les talibans.

Selon le porte-parole du ministère de l’Intérieur à Kaboul Nasrat Rahimi, l’attaque qui «visait un hôpital civil à Qalat […] a fait 15 martyrs, dont deux policiers, et 66 blessés dont des femmes et des enfants». Ce bilan «changera probablement», a-t-il, prévenu. Une porte-parole du ministère a expliqué plus tôt que l’explosion était due à un camion piégé.

L’attaque a été revendiquée par un porte-parole des talibans, Qari Yousuf Ahmadi: «Nous avons mené une attaque martyre contre le NDS», a-t-il souligné dans un message, affirmant que le bâtiment avait été complètement détruit.