VIDÉO | Fantine Harduin, presque Greta Thunberg

Ne vous attendez pas à découvrir une bio de la militante suédoise mais bien un film sur la bête de foire qu’elle pourrait devenir…

Félicien Bogaerts, Ilyas Sfar et Arnaud Huck ont coréalisé Anita au début de l’été, court-métrage de 13mn30 qui vient d’être diffusé publiquement sur la Toile, en plus d’être présenté à Paris, Louvain-la-Neuve et Ixelles en présence du Prince Laurent et de sa fille, la semaine dernière.

«Le film mène à chaque fois à un débat. Il a duré plus de 1 h 30, à Paris!», se surprend encore Laurent Harduin, papa de Fantine interprétant une demoiselle tiraillée. L’œuvre du trio est en effet intéressante dans le sens où elle est librement inspirée de Greta Thunberg.

Anita n’est pas Greta... sinon elle s’appellerait Greta

Insistons bien sur le «librement» car Anita n’expose pas une biographie de la jeune militante suédoise (sinon elle s’appellerait Greta!) mais bien ce qu’elle pourrait devenir, si ce n’est déjà fait: une bête de foire sacrifiant sa jeunesse pour des cacahuètes.

On la présente comme un symbole donnant bonne conscience aux décideurs du monde entier qui la reçoivent, défilent à ses côtés et disent prendre bonne note de ses idées, de son combat, tout en continuant finalement à nous envoyer droit dans le mur.

«Vous n’êtes capables d’efforts que pour satisfaire vos intérêts» est une phrase forte prononcée par Anita dans cette œuvre. Elle résume bien cet état d’esprit. Comprenez donc bien que le film n’aborde pas du tout le combat écologique mais emprunte un chemin de traverse: l’exposition médiatique lassante au service d’un capitalisme vert permettant une récupération malsaine.