Euro de volley (m) - Sam Deroo reconnait aussi que la Serbie est plus forte

(Belga) Sam Deroo devait avouer aussi que la Serbie évolue un ton plus haut que la Belgique battue 0-3 par les Serbes pour son 5e et dernier match de poule à l'Euro de volley (messieurs) mercredi à Anvers.

"Si la Serbie joue à son meilleur niveau, ce n'est pas possible pour nous d'aller les chercher", a confié le capitaine des Red Dragons. "Nous n'étions pas suffisamment présents sur le jeu des Serbes. Ils ont toujours un jeu très physique, ils servent bien et ils bloquent bien. Il faudra trouver autre chose si éventuellement on les retrouve en quarts de finale, c'est clair. Quand la Serbie joue à ce niveau-là, nous ne pouvons actuellement pas rivaliser. Il faudrait pouvoir compter sur des erreurs de leur part". Sam Deroo a annoncé mercredi aussi qu'il quittait son club en Pologne après quatre saisons pour rejoindre le Dinamo Moscou. "Tout est allé très vite. En septembre, il n'est pas courant d'assister encore à des transferts. J'avais encore un an de contrat en Pologne, mais Taylor Sander s'est blessé au Dinamo Moscou et il joue dans ma position. J'étais le premier choix pour le remplacer. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Je quitte avec tristesse Kedzierzyn, avec qui j'ai gagné pas mal de trophées. Les négociations n'ont pas eu d'influence sur mes prestations à l'Euro je pense." (Belga)