Le désarroi des parents d’Eddy Michel

Les parents d’Eddy Michel ont été entendus mercredi soir devant la cour d’assises de Liège. Ils ont confié leur désarroi face aux faits commis par leur fils et se sont constitués partie civile au procès.

«Nous voulons comprendre ce qui s’est passé», a indiqué la mère de l’accusé. Le jour des faits, Eddy Michel avait ensuite appelé ses parents pour leur demander de retarder leur venue. Il avait adopté un ton normal et avait expliqué que les enfants n’iraient pas au basket. «Je suis arrivé chez lui, j’ai vu des débris de verre et je suis rentré dans la maison. En montant, j’ai crié après lui. Il a répondu que je ne devais pas monter et qu’il était trop tard. J’ai vu du sang dans les escaliers. Je n’ai pas reconnu mon fils. Il ne m’a pas laissé monter. Je suis redescendu et j’ai demandé à mon épouse d’appeler les secours», a détaillé le père de l’accusé.

En quittant sa maison, Eddy Michel avait croisé sa mère. «À mon avis, il a été surpris et il a pris la fuite quand il s’est rendu compte de ce qu’il avait fait. Il est passé devant moi en criant qu’il voulait mourir», a expliqué la mère de l’accusé.

Les parents de l’accusé ont confié leur désarroi face aux faits commis par leur fils. «Nous ne comprenons pas qu’il soit arrivé à un geste pareil, alors qu’il adorait ses enfants…»