Ce samedi, nettoyez la Meuse et l’Escaut

De la source à l’embouchure, le River CleanUp Day organise d’importantes actions de nettoyage le long de dix grands fleuves et rivières d’Europe, dont la Meuse et l’Escaut en Belgique.

Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets finissent dans les mers et les océans sans le moindre contrôle. 80% de ces déchets sont transportés par les rivières. On a pu constater les effets de cette pollution sur les animaux et la nature et on réalise à peine celles qu’elles ont sur notre santé.

Lancée l’année dernière, l’opération Rhine CleanUp a mobilisé 10 000 participants lors d’opérations de nettoyage dans 59 villes et 5 pays et a collecté plus de 100 tonnes de déchets. Son but? Attirer l’attention sur les déchets sauvages le long du Rhin en se mobilisant pour le nettoyer ensemble en une seule journée.

Une action étendue à 10 rivières en Europe

Après le succès de Rhine CleanUp en 2018, le projet s’étend à d’autres grands fleuves et rivières à travers l’Europe. En collaboration avec des partenaires locaux, River Cleanup organise d’importantes actions le long de 10 grands fleuves et rivières: la Volga, le Rhin, l’Escaut, la Meuse, la Neris, le Niémen, le Drin, la Belaïa, le Don et le Danube et rassemble ainsi plus de 20 000 personnes dans 200 villes et 15 pays.

La Belgique est donc concernée avec des actions le long de l’Escaut, de la Meuse et de leurs affluents. La campagne nationale a été lancée en juin et appellera tous les citoyens à nettoyer leurs quartiers le long des canaux, ruisseaux et rivières ce samedi 21 septembre.

Pour participer, c’est ici que ça se passe.