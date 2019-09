Céline Dion: trois nouveaux extraits dévoilés

Comme on vous l’a annoncé, Céline Dion sortira le 15 novembre prochain un nouvel album intitulé Courage. Pour faire monter la sauce, la chanteuse en a dévoilé trois nouveaux extraits: Imperfections, Lying Down et Courage.

Des titres écrits par David Guetta, Sia, Stephan Moccio, Lauv ou encore DallasK.

Ce premier album anglophone depuis six ans promet un mélange d’émouvantes ballades et de morceaux entraînants. La chanson Flying on my Own que Céline Dion avait interprété lors du spectacle qui a mis fin à sa résidence historique de 16 ans à Las Vegas, est aussi incluse sur ce nouvel album.

Et tant qu’on y est, la chanteuse en a profité pour lancer sa tournée mondiale qui s’arrêtera dans plus de 50 villes des États-Unis et du Canada.

L’album est déjà disponible en précommande – www.celinedion.com.