Deux personnes inculpées de traitements inhumains sur un sexagénaire à Dampremy

La belle-fille d’un sexagénaire et le frère de cette dernière ont été inculpés de traitements inhumains et dégradants sur J.B., âgé de 63 ans, à Dampremy, indique ce mercredi le parquet de Charleroi.

La victime a subi différents sévices après avoir été recueillie chez son fils et sa belle-fille à la suite de thromboses. Elle devait en outre vivre en dehors de leur maison entre 6h00 et 22h00.

L’homme était devenu incontinent. D’après le parquet de Charleroi, la belle-fille en aurait eu marre des incontinences de son beau-père. Selon ses dires, le sexagénaire a été frappé plusieurs fois par ses bourreaux. Ces derniers reconnaissent lui avoir porté des coups mais contestent le traitement dégradant dont il aurait été victime.

Selon Sudpresse, les suspects reprochaient à la victime de puer. J.B. était contraint de vivre à l’extérieur de la maison et n’avait le droit de rentrer à l’intérieur de l’habitation qu’entre 22H00 et 06H00. Il devait se soulager à l’extérieur, dans un champ situé non loin de l’habitation. Son calvaire a pris fin en août dernier, après l’intervention d’une voisine.

Le parquet de Charleroi n’exclut pas que la victime ait également été contrainte de manger des excréments.

Les deux suspects ont été auditionnés par la police, avant d’être inculpés et placés sous mandat d’arrêt pour traitements inhumains et dégradants et coups et blessures. Le dossier a été mis à l’instruction.

D’autres personnes pourraient encore être inquiétées dans le cadre de ce dossier.