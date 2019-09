Martin Garrix et Paul Kalkbrenner mixeront à Tomorrowland Winter

La deuxième édition hivernale du Tomorrowland, qui espère de nouveau attirer 25.000 visiteurs au Grand Domaine Ski de l’Alpe d’Huez, accueillera sur scène Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki et Armin van Buuren.

Tomorrowland Winter comptera huit scènes, dont trois directement sur les pistes. Une centaine d’artistes seront visibles jusqu’à 3.300 mètres d’altitude. Certains DJ vont également profiter de cette semaine comme des vacances au ski et les festivaliers pourront les croiser sur les pistes.

Le thème du festival est «The Book of Wisdom, The Frozen Chapter», en référence à l’édition estivale de cette année. Le festival promet «un bon mix de style en alternant les têtes d’affiche internationales et les jeunes DJ et même locaux». Quarante-cinq noms d’artistes ont déjà été confirmés, notamment Afrojack, Armin van Buuren, la Belg Charlotte de Witte, Dimitri Vegas & Like Mike, Kölsch, Lost Frequencies, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner et Steve Aoki.

La billetterie s’est ouverte mercredi. Un pass de 4 jours est en vente tout comme un pass de 7 jours, grâce auquel les pistes de ski sont préalablement accessibles. Les prix des tickets dépendent du moyen de transport et du logement choisi par les festivaliers.