Un avocat abattu en pleine rue à Amsterdam

Un homme armé a abattu mercredi à Amsterdam un avocat qui défendait un témoin clé dans un procès contre le criminel le plus recherché des Pays-Bas pour une importante affaire de drogue.

Derk Wiersum, 44 ans et père de deux enfants, a été abattu dans une rue d’Amsterdam peu après avoir quitté son domicile, vers 7h30. L’assaillant, qui portait une veste à capuche, s’est enfui à pied. La police est toujours à sa recherche et a lancé un appel à témoins.

M. Wiersum était l’avocat d’un «témoin de la Couronne», le repenti Nabil B., dans une vaste affaire impliquant deux hommes originaires du Maroc, Ridouan Taghi et Said Razzouki, qualifiés de criminels les plus recherchés des Pays-Bas. Des mandats d’arrêt internationaux ont été émis contre eux pour meurtre et trafic de drogue. L’assassinat de Derk Wiersum mercredi intervient un an après le meurtre du frère de Nabil B. en guise de représailles.

«Un avocat liquidé aux Pays-Bas, c’est du jamais vu», s’est alarmé Remco Andringa, journaliste à la télévision publique NOS.

Il existe un grave problème de drogue à Amsterdam, soulignait un rapport commandité par la maire de la capitale publié début septembre. Intitulé «L’autre côté d’Amsterdam», il révèle que «le crime organisé lié à la drogue exerce une influence notable sur la ville.»