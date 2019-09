Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Les acteurs de la santé sensibilisés aux accidents médicaux, pas de plan de tir pour les chasseurs de sangliers, une Éminoise à l’affiche d’un film français: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mercredi 18 septembre.

1. La sécurité des patients est une priorité

Un patient sur dix subit un dommage lors de son hospitalisation. La plateforme PAQS mobilise les acteurs de la santé pour faire de la sécurité des patients une priorité.

+ À DÉCOUVRIR ICI

2. Namur: la circulation basculera ce jeudi à la Confluence

Jeudi, à 5 h 30 du matin, les automobilistes en provenance de La Plante n’auront plus l’opportunité de continuer tout droit, à hauteur du Parlement wallon.

+ À DÉCOUVRIR ICI

3. Pas de plan de tir pour la chasse aux sangliers

L’ouverture de la chasse, c’est dans deux semaines déjà. Un plan de tir de l’espèce sanglier était en préparation. Timing trop serré. Il n’y aura pas d’obligation légale.

+ À DÉCOUVRIR ICI

4. Une jeune Éminoise dans un film avec Sandrine Bonnaire

Retenez bien son visage et son nom. À 14 ans, Pauline Sakellaridis est peut-être la future étoile montante du cinéma. Pauline a en effet intégré le casting de Trois jours et une vie, un film qui rassemble notamment Sandrine Bonnaire, Charles Berling et Philippe Torreton.

+ À DÉCOUVRIR ICI

5. Bande dessinée: les crocos ont toujours les crocs

Deuxième salve de témoignages de victime de harcèlement dans une compilation qui vise plus large. Intitulée «Les crocodiles sont toujours là», la Bande dessinée n’épargne pas le corps médical.

+ À DÉCOUVRIR ICI

6. Pour Hazard, il est l’heure d’entrer dans la (ville) lumière

À bientôt 29 ans, Eden Hazard fait son retour sur la scène de la CL ce soir face au PSG de Thomas Meunier. Après un an d’absence et quelques saisons de frustration, le capitaine des Diables sait qu’il ne peut plus trop traîner en chemin s’il veut s’élever au rang de référence dans l’une des plus illustres compétitions internationales.

+ À DÉCOUVRIR ICI

7. Un parking vélos hautement sécurisé

L’Alliance Centre du BW et LLN Science Park ont inauguré lundi un parking vélos sécurisé Bikeep, installé à proximité de la gare. Il peut accueillir dix vélos, est mis à l’essai pour un an et est actuellement gratuit.

+ À DÉCOUVRIR ICI

8. Des moutons pour tondre des parcelles communales

Nandrin se lance dans l’éco-pâturage. Neuf moutons entretiennent désormais des terrains communaux inoccupés.

+ À DÉCOUVRIR ICI

9. Un exercice pour 760 militaires en Entre-Sambre-et-Meuse

L’Entre-Sambre-et-Meuse voit 760 militaires débarquer, ce mercredi, à l’occasion d’un premier partenariat franco-belge. Des exercices de grande ampleur dureront une semaine.

+ À DÉCOUVRIR ICI

10. Alexandra Tondeur: «La pire journée de ma carrière!»

La Stéphanoise Alexandra Tondeur a été victime d’un incident technique exceptionnel à l’Ironman du Pays de Galles, ce week-end, alors qu’elle visait la qualification à Hawai. «J’en ai pleuré toute la journée… C’est rageant.»

+ À DÉCOUVRIR ICI