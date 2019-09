DIRECT | Le FC Bruges accueille Galatasaray et espère bien signer un premier succès

Après la dégelée subie par Genk à Salzbourg, le football belge a désormais les yeux tournés vers le FC Bruges qui fait, à son tour, son entrée dans la compétition ce mercredi soir.

Ayant hérité d’un groupe pour le moins compliqué avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, le FC Bruges aura pour principal objectif dans cette Ligue des champions de disputer la 3e place aux Turcs de Galatasaray.

+ PLUS D’INFOS | Les Brugeois jouent déjà gros

PSG-Real, la véritable affiche

On notera que, dans l’autre rencontre du groupe, il faudra patienter pour voir Eden Hazard et Neymar s’affronter. Si le Diable rouge devrait bel et bien être de la partie, le Brésilien est, lui, suspendu pour les deux premières journées de la compétition. Mais cette absence ne devrait toutefois pas gâcher le spectacle que Parisiens et Madrilènes s’apprêtent à donner ce soir.