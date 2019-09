VIDÉO | Phénoménale, Emma Meesseman offre un premier succès aux Washington Mystics en demi-finale

La Belgian Cat Emma Meesseman a été éblouissante lors de la première manche des demi-finales de WNBA.

Avec une grosse performance d’Emma Meesseman, auteur de 27 points et 10 rebonds, Washington Mystics s’est imposé de justesse 97 à 95 (mi-temps: 50-57) face à Las Vegas Aces mardi lors de la première manche des demi-finales du championnat professionnel nord-américain de basket (WNBA).

Devant 3.968 spectateurs à l’Entertainment and Sports Arena de Washington, Emma Meesseman a joué 30 minutes pour réussir un 10/14 aux tirs à 2 points, 2/4 à 3pts et 1/1 au lancer, soit 27 points à son actif, meilleure marqueuse du match et son meilleur total de la saison, pour prendre aussi 10 rebonds et délivrer 3 assists (pour une interception et trois fautes personnelles).

L’autre Belgian Cat de la franchise des Mystics, Kim Mestdagh n’est pas montée au jeu.

Exempté des deux premiers tours des play-off pour avoir terminé en tête de la saison régulière, Washington, qui saluait le retour de sa meneuse Kristi Toliver après plusieurs semaines d’absence pour une blessure au genou, a dû se remettre dans le bain, mais décroche la première victoire de ce duel au meilleur des cinq matches et mène 1 à 0 avant de recevoir encore les Aces de Las Vegas jeudi.

L’autre demi-finale a vu Connecticut Sun l’emporter 84 à 75 et mener 1 à 0 face à Los Angeles Sparks.