Greta Thunberg a rencontré Barack Obama à Washington

«Toi et moi, on forme une équipe»: l’ancien président Barack Obama a reçu la jeune égérie de la lutte pour le climat Greta Thunberg à Washington, a-t-il annoncé mardi sur Twitter.

Just 16, @GretaThunberg is already one of our planet’s greatest advocates. Recognizing that her generation will bear the brunt of climate change, she’s unafraid to push for real action. She embodies our vision at the @ObamaFoundation: A future shaped by young leaders like her. pic.twitter.com/VgCPAaDp3C