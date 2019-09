Euro de volley (m) - Les Red Dragons battent la Slovaquie et signent une 4e victoire d'affilée

(Belga) La Belgique, déjà qualifiée pour les 8e de finale, a signé une 4e victoire d'affilée au championnat d'Europe de volley (messieurs), en battant la Slovaquie (FIVB 27) 3-0 (25-23, 25-20 , 25-15) mardi soir à la Lotto Arena d'Anvers.

Les Red Dragons, 12es mondiaux, avaient validé leur place en 8e après leur victoire sur l'Espagne (FIVB 35) 3-0 dimanche à Anvers. Les Belges avaient gagné leurs deux premiers matches au Palais 12 de Bruxelles, 3-0 contre l'Autriche (FIVB 37), vendredi, et 3-2 face à l'Allemagne (FIVB 27), vice-championne d'Europe, samedi. Grâce à leur 4e victoire d'affilée, les Red Dragons sont assurés de terminer à une des deux premières places du groupe B, ce qui leur réservera un adversaire a priori plus favorable en 8e de finale. La Belgique, 4e de l'Euro 2017, affrontera la Serbie, 3e de l'Euro 2017, mercredi (20h30) à Anvers, avec la 1e place du groupe pour enjeu. La Serbie, qui avait battu la Belgique 3-2 dans la petite finale de l'Euro 2017, est l'autre équipe invaincue du groupe, après des victoires sur la Slovaquie (3-0), l'Allemagne (3-0) et l'Espagne (3-1). Les quatre premiers de chaque groupe accèdent aux huitièmes de finale. En huitièmes et en quarts de finale, les Red Dragons continueront leur tournoi au Sportpaleis d'Anvers. Les demi-finales se disputeront à Ljubljana et Paris. La capitale française sera le théâtre de la finale le 29 septembre. (Belga)