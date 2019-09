Occupation d'un bâtiment de l'UCLouvain: statu quo annoncé jusqu'à jeudi

Les membres du collectif "Maison Blanche", qui ont entamé lundi en fin de journée l'occupation d'un bâtiment vide appartenant à l'Université catholique de Louvain, indiquent vouloir rester dans les lieux au moins jusqu'à jeudi, jour prévu pour ouvrir des discussions avec les autorités universitaires. Le collectif réclame que les lieux servent à créer un "espace culturel et social autogéré au sein de Louvain-la-Neuve". Les jeunes occupants, qui se disaient lundi prêts à entamer eux-mêmes des rénovations, ont repeint mardi une partie de la façade de la maison, auparavant couverte de graffitis.

"Ils avaient annoncé qu'ils pourraient travailler dans cette maison et ils ont fait ce qu'ils avaient dit: ils ont repeint la façade en blanc ce mardi. Il n'y a pas encore eu de véritables discussions avec les autorités universitaires mais plutôt des contacts avec la police et le service chargé de la sécurité des bâtiments. Les occupants craignaient d'être délogés: ce n'est pas le cas pour l'instant et ils ont décidé de rester au moins jusqu'à jeudi, le jour prévu pour des négociations avec l'UCLouvain", indique mardi soir Julien Scharpe, riverain et membre du collectif Maison Blanche.

Lundi soir, alors que se déroulait la cérémonie marquant la rentrée académique 2019-2020 à l'UCLouvain, les membres du collectif ont entamé l'occupation d'une maison vide appartenant à l'université et située à proximité immédiate du lac de Louvain-la-Neuve. Tout en regrettant la méthode et en précisant qu'aucune demande préalable ne lui a été faite par le collectif concernant l'avenir de cet immeuble, l'UCLouvain avait indiqué dès lundi être ouverte à la discussion avec les jeunes.